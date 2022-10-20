«Обеспечили огневое прикрытие». Кадыров показал действия трех сыновей на передовой | 360°

20 октября 2022, 02:48
«Обеспечили огневое прикрытие». Кадыров показал действия трех сыновей на передовой
Глава Чечни Кадыров рассказал, что трое его сыновей посетили линию соприкосновения
Рамзан Кадыров рассказал, что трое его детей побывали на передовой. Видео с сыновьями, стреляющими из окопа, глава Чечни опубликовал в своем Telegram-канале.
«Внуки первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова — Ахмат, Эли и Адам — посетили линию соприкосновения, где на данный момент идут ожесточенные бои с украинскими националистами», — написал Кадыров.
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Он рассказал, что сыновья сразу же после прибытия на передовую взялись за дело: пробрались вплотную к позициям противника и обеспечили огневое прикрытие наступающим российским бойцам.
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Он также добавил, что Ахмат, Эли и Адам на протяжении нескольких дней в составе чеченской делегации вели поиски ичкерийских батальонов, но безуспешно. Вместе с этим молодые бойцы посещали места размещения и передовые позиции чеченских силовиков.
Ранее Кадыров заявил, что чеченские бойцы заняли ферму, которая с 2014 года находилась под контролем ВСУ. Он отметил, что всего шесть человек осуществили вылазку и захватили объект.
Чечня
Рамзан Кадыров
Специальная военная операция РФ на Украине
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