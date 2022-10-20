«Обеспечили огневое прикрытие». Кадыров показал действия трех сыновей на передовой | 360°

Спецоперация 20 октября 2022, 02:48 «Обеспечили огневое прикрытие». Кадыров показал действия трех сыновей на передовой Глава Чечни Кадыров рассказал, что трое его сыновей посетили линию соприкосновения

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Рамзан Кадыров рассказал, что трое его детей побывали на передовой. Видео с сыновьями, стреляющими из окопа, глава Чечни опубликовал в своем Telegram-канале.

«Внуки первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова — Ахмат, Эли и Адам — посетили линию соприкосновения, где на данный момент идут ожесточенные бои с украинскими националистами», — написал Кадыров.

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Он рассказал, что сыновья сразу же после прибытия на передовую взялись за дело: пробрались вплотную к позициям противника и обеспечили огневое прикрытие наступающим российским бойцам.

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Он также добавил, что Ахмат, Эли и Адам на протяжении нескольких дней в составе чеченской делегации вели поиски ичкерийских батальонов, но безуспешно. Вместе с этим молодые бойцы посещали места размещения и передовые позиции чеченских силовиков.

Ранее Кадыров заявил, что чеченские бойцы заняли ферму, которая с 2014 года находилась под контролем ВСУ. Он отметил, что всего шесть человек осуществили вылазку и захватили объект.