09 февраля 2023, 10:50
ЧВК «Вагнер» прекратила набор заключенных
Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин: набор заключенных в группу прекратился
ЧВК «Вагнер» прекратила набор заключенных. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба ее главы Евгения Пригожина, отвечая на вопрос Live24.
В издании рассказали, что в их редакцию обращается множество заключенных, которые пишут, что набор их исправительных учреждений в «Группу Вагнера» не ведется уже больше месяца и Пригожин не приезжает в колонии. Журналисты попросили его подтвердить или опровергнуть эти сообщения.
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«Да, действительно, это так. Набор заключенных в ЧВК „Вагнер“ полностью прекращен», — опубликовала пресс-служба комментарий Евгения Пригожина.
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Он добавил, что все обязательства перед теми, кого уже набрали в группу, выполняются.
Ранее сообщалось, что ЧВК «Вагнер» продвинулась в Артемовске. Трассу на западе города, ведущую в Константиновку, уже взяли под контроль.
Украина назвала «Группу Вагнера» международной преступной организацией и признала все российские частные военные компании террористическими организациями.
Армия
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