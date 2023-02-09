Спецоперация 09 февраля 2023, 10:50 ЧВК «Вагнер» прекратила набор заключенных Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин: набор заключенных в группу прекратился РИА «Новости»

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ЧВК «Вагнер» прекратила набор заключенных. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба ее главы Евгения Пригожина, отвечая на вопрос Live24.

В издании рассказали, что в их редакцию обращается множество заключенных, которые пишут, что набор их исправительных учреждений в «Группу Вагнера» не ведется уже больше месяца и Пригожин не приезжает в колонии. Журналисты попросили его подтвердить или опровергнуть эти сообщения.

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«Да, действительно, это так. Набор заключенных в ЧВК „Вагнер“ полностью прекращен», — опубликовала пресс-служба комментарий Евгения Пригожина.

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Он добавил, что все обязательства перед теми, кого уже набрали в группу, выполняются.

Ранее сообщалось, что ЧВК «Вагнер» продвинулась в Артемовске. Трассу на западе города, ведущую в Константиновку, уже взяли под контроль.

Украина назвала «Группу Вагнера» международной преступной организацией и признала все российские частные военные компании террористическими организациями.