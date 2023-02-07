Спецоперация 07 февраля 2023, 13:14 Российские бойцы взяли под контроль трассу на западе Артемовска WarGonzo: группа «Вагнер» вышла к трассе из Артемовска в Константиновку РИА «Новости»

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Участники российской ЧВК «Вагнер» отбросили украинские подразделения, вышли к трассе из Артемовска в Константиновку и взяли под контроль очередной путь снабжения Вооруженных сил Украины. Проект WarGonzo рассказал об этом в своем Telegram-канале.

«Бойцы группы Вагнера вышли к трассе на Константиновку между населенными пунктами Ивановское и Ступочки на западе [Артемовска]», — рассказал военный блогер.

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Дорогу взяли под плотный огневой контроль и отодвинули подразделения 46 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Теперь в распоряжении российских сил четыре дороги из пяти, по которым украинские военные поставляли в Артемовск снабжение и дополнительные силы. Осталась еще одна трасса через населенный пункт Хромово на Часов Яр. Автор предупредил, что хотя ВСУ эвакуировали штабы, об отступлении говорить рано.

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Ранее западные партнеры посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому сдать Артемовск, чтобы устроить контрнаступление весной, когда придут обещанные боевые танки.