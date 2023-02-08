Спецоперация 08 февраля 2023, 12:24 Российские войска продвинулись в Артемовске и заняли несколько улиц — Алаудинов Командир «Ахмата» Алаудинов: российские войска заняли несколько улиц в Артемовске РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские войска продолжают успешно наступать в Артемовске. Об этом в эфире «Соловьев Live» командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

«ЧВК „Вагнер“ и подразделения Минобороны России, которые занимаются блокированием Артемовска, очень удачно ведут боевые действия, они продвинулись в самом городе, „обняв“ его с правой стороны и заняв уже несколько улиц», — сообщил он.

Реклама

Алаудинов добавил, что российская армия продвигается в сторону трассы на Константиновку. Это единственный оставшийся маршрут, по которому ВСУ могут доставлять боеприпасы своим позициям. Однако, по словам командира «Ахмата», и он может скоро оказаться под контролем ВС РФ.

Реклама

Кроме этого Алаудинов сообщил о тяжелом положении дел у украинской армии в Донбассе, из-за чего командование ВСУ решило перебросить дополнительные силы с запада страны.