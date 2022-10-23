Самодельное взрывное устройство сдетонировало в Херсоне | 360°

Спецоперация 23 октября 2022, 15:59 Самодельное взрывное устройство сдетонировало в Херсоне Власти Херсонщины: самодельное взрывное устройство убило человека в Херсоне РИА "Новости"

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На улице Херсона сработало самодельное взрывное устройство. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Произошел теракт. В результате взрыва самодельного взрывного устройства, привязанного к столбу, погиб один человек и пострадал рядом стоящий автомобиль», — сказал он.

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Региональный Минздрав уточнил, что еще трое человек получили ранения.

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Вечером 20 октября Вооруженные силы Украины ударили из натовской реактивной системы залпового огня HIMARS по гражданской переправе в Херсоне, 11 из 12 ракет удалось сбить с помощью средств ПВО, одна упала в районе Антоновского моста. Известно как минимум о четверых погибших и 13 раненых, включая детей.

По сообщению заместителя врио губернатора Херсонской области Екатерины Губаревой, среди погибших — двое сотрудников местного канала «Таврия». Один из них — российский продюсер Олег Клоков, ранее работавший в «Москва 24» и RT.