Продюсер из России погиб при обстреле Херсона со стороны ВСУ | 360°

Спецоперация 21 октября 2022, 12:04 Продюсер из России погиб при обстреле Херсона со стороны ВСУ Замглавы Херсонщины Губарева: при обстреле ВСУ погиб журналист из России Олег Клоков Telegram-канал заместитель губернатора области Екатерина Губарева

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Продюсер и журналист из России Олег Клоков погиб при ракетном обстреле вооруженными силами Украины гражданской переправы через Днепр в Херсоне. Об этом сообщила заместитель губернатора области Екатерина Губарева в своем Telegram-канале.

«Среди погибших есть российский продюсер, который прибыл по зову сердца помогать Херсону и области», — написала она.

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В обстреле журналистского автомобиля 20 октября также погибли два сотрудника телерадиокомпании Херсонской области «Таврия». Сообщается, что Клоков приехал в первых числах октября по собственной инициативе помогать в развитии «Таврии».

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Екатерина Губарева выразила соболезнования семье погибшего от имени администрации Херсонской области.

Олег Клоков раньше работал в «Москва 24», Russia Today, на «Первом канале» и в правительстве Москвы.

Заместитель главы администрации Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ специально нанесли удар по журналистам на переправе через Днепр. Огонь по гражданской переправе в районе Антоновского моста открыли вечером 20 октября. Российские системы ПВО сбили 11 из 12 ракет.