Число погибших при обстреле переправы в Херсоне достигло четырех человек | 360°

Спецоперация 21 октября 2022, 08:38 Число погибших при обстреле переправы в Херсоне достигло четырех человек Замглавы ВГА Херсонщины Стремоусов: четвертый человек погиб при обстреле переправы

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Число погибших после ракетного удара украинских войск по гражданской переправе через Днепр в Херсоне выросло до четырех. Об этом сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что среди погибших на Антоновском мосту детей нет. Еще есть раненые, но их жизни сейчас ничего не угрожает.

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«Американцы будут продолжать наносить удары по Херсону. Мы будем продолжать перемещать мирных граждан с правого берега Херсонской области», — написал Стремоусов.

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Замглавы ВГА сравнил Херсон с крепостью и заявил, что город готовится обороняться.

Сейчас на подступах к линии обороны все без изменений, а все попытки вооруженных сил Украины вклиниться вглубь были отбиты.

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе через Днепр, 11 ракет было сбито российской ПВО, но одна долетела. Украина продолжает свои попытка захватить Херсон и Запорожскую АЭС.