Два сотрудника херсонского телеканала «Таврия» погибли после обстрела переправы | 360°

Важное 21 октября 2022, 09:20 Два сотрудника херсонского телеканала «Таврия» погибли после обстрела переправы Администрация Херсонской области: 2 сотрудника «Таврии» погибли при обстреле переправы РИА "Новости"

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Власти Херсонской области заявили, что два работника региональной телекомпании «Таврия» значатся как погибшие после ракетного обстрела переправы. Об этом сообщила замглавы администрации региона Катерина Губарева в своем Telegram.

«Среди погибших есть российский продюсер, который прибыл по зову сердца помогать Херсону и области», — заявила она.

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Губарева показала фото обстрелянного автомобиля сотрудников канала.

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Ранее Вооруженные силы Украины выпустили 12 ракет по гражданской переправе через Днепр. Российская система противовоздушной обороны сбила 11 ракет, но одна долетела. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в результате случившегося четыре человека погибли. Также есть пострадавшие, но их жизням ничего не угрожает. По его словам, Херсон готовится обороняться.