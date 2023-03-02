Спецоперация 02 марта 2023, 12:09 Артемовску предрекли полное окружение в ближайшее время Дипломат Гаврилов заявил о скором окружении Артемовска РИА «Новости»

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Российские военные в ближайшее время полностью замкнут кольцо окружения вокруг города Артемовска в Донецкой Народной Республике. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил руководитель делегации России на переговорах в Австрии Константин Гаврилов.

«Квадрат за квадратом наши войска продвигаются вперед. Кольцо уже захлопывается, поэтому в ближайшее время город точно возьмем», — сказал он.

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Украинские военнослужащие сообщили, что ежедневно в Артемовске теряют по одной-две роты. Таким образом, в течение недели ВСУ могут лишиться целого батальона.

Командир одного из подразделений с позывным Мадьяр призвал командование ВСУ отказаться от обороны города и отвести войска на другие рубежи.

Врио главы ДНР Денис Пушилин в конце февраля заявлял, что у российских военных появилась реальная возможность взять Артемовск в полное окружение и вынудить группировку ВСУ сдаться.