Спецоперация 01 марта 2023, 23:56 Украинские военные назвали реальные потери ВСУ в Артемовске «Страна.ua»: ВСУ теряют в Артемовске по одной–две роте в день РИА «Новости»

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Украинские военные рассказали, что ВСУ в Артемовске несут большие потери — по одной-две роте в день. Город нужно оставить, сообщил боец в видеообращении, которое опубликовало украинское издание «Страна.ua».

Видео снимал командир украинских войск с позывным «Мадьяр». Он и его сослуживцы оценили ситуацию в городе и пришли к выводу, что нужно оставить город и ждать боеприпасов.

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«Бахмут (украинское название Артемовска — прим. ред.) уже стал каким-то идолом, Бахмут-крепость. Я это, конечно, уважаю, но если тут рота живет одну ночь, то нужно подготовить позиции и немного откатываться назад. Потому что, когда мы каждый день теряем по роте, две роты, батальон. За неделю целый батальон!» — описал потери ВСУ украинский боец.

По мнению военнослужащих ВСУ, удержание контроля над городом не стоит таких жертв.

«Мое видение ситуации такое: оно того не стоит. Нужно подготовить позиции, откатиться, выровнять линию [фронта] и надеяться, ждать боеприпасов этих проклятых», — говорит в ролике один из военных.

Ранее украинские военные рассказали британским журналистам, что остаются в Артемовске в надежде его отстоять. По их мнению город, фактически взятый в окружение российскими войсками, близок к полному уничтожению.