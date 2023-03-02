02 марта 2023, 16:30
Боевики ВСУ отказались исполнять приказы Зеленского в Артемовске
«Джокер ДНР»: в Артемовске бойцы ВСУ решили не подчиняться Зеленскому
Украинские боевики на фоне масштабных потерь в Артемовске приняли решение не подчиняться президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил Telegram-канал «Джокер ДНР»
«Сделали правильный выбор и приняли коллективное решение не подчиняться воле Зеленского и не погибать», — уточнили в публикации.
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Автор канала назвал отказ солдат ВСУ вооруженным мятежом. Он отметил, что военнослужащие стремятся покинуть «закрывающийся котел». В сообщении допустили, что киевские власти назовут бегство плановым отступлением.
Член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Украины Сергей Рахманин счел нелогичным удержание Артемовска.
Ежедневные потери находящихся в Артемовске ВСУ составляют от одной до двух рот в день. Такие цифры озвучил командующий украинскими силами с позывным Мадьяр.
ВСУ
Артемовск
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