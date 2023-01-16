Спецоперация 16 января 2023, 13:34 «Будут гореть, как и остальные». В Кремле предупредили о последствиях поставки танков для ВСУ Представитель Кремля Песков: новые западные танки для ВСУ будут гореть, как и остальные Википедия

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Поставки западной бронетехники для Украины не смогут изменить ситуацию на земле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он предупредил, что новые танки ВСУ сгорят, как и остальные бронемашины, сообщил ТАСС.

«Изменить это ничего не сможет. Специальная военная операция будет продолжаться. Эти танки горят и будут гореть так же, как и остальные», — сказал Песков.

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Представитель Кремля подчеркнул, что подразделения ВС РФ продолжат достигать целей СВО, все поставленные задачи будут выполнены.

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Он добавил, что западные страны совершенно не заботятся о будущем жителей Украины, когда принимают решения о поставках ВСУ тяжелой бронетехники. В Кремле эти действия оценивают негативно и не скрывают этого.

По словам Пескова, Великобритания, Польша и другие европейские страны, которые хотят наладить поставки более совершенного военного оборудования для Украины, должны осознать, что не способны изменить ситуацию на месте, а могут только затянуть конфликт.

«Впрочем, мы сильно сомневаемся, что они хоть как-то заботятся о судьбах людей, которые живут на Украине, и об их будущем», — заметил пресс-секретарь президента России.

Он обратил внимание, что западные страны продолжают использовать Украину в качестве инструмента для достижения своих антироссийских целей.