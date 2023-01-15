Мир 15 января 2023, 05:33 Премьер Британии Сунак пообещал Зеленскому танки Challenger 2 и гаубицы AS90 Великобритания передаст Украине танки Challenger 2 и гаубицы AS90 Unsplash

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Британия намерена передать в ближайшие недели 14 танков Challenger 2 Украине, а также активизировать свои усилия с целью увеличить поставки вооружения Киеву со стороны союзников. Об этом сообщил ТАСС.

«Отправляя танки Challenger 2 на Украину, мы начинаем выходить на новый уровень поддержки, оказываемой Соединенным Королевством», — отмечается коммюнике.

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Премьер Риши Сунак пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому предоставление дополнительной помощи для ведения боевых действий на суше. Речь идет о передаче 30 гаубиц AS90, которые управляются пятью артиллеристами.

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Кроме того, британские военные подготовят бойцов ВСУ и научат их использовать передаваемые танки и гаубицы. До этого Польша передала Киеву 8 тысяч терминалов Starlink. Все это только приведет к эскалации конфликта.