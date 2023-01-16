Мир 16 января 2023, 12:20 Моравецкий решил лично поехать в Германию ради согласия на передачу танков для ВСУ Премьер Польши лично полетит в ФРГ для получения согласия на передачу танков для Украины Публичное достояние

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий решил лично убедить политиков Германии в необходимости передать Украине танки. О своих планах он рассказал перед вылетом из Варшавы, сообщило РИА «Новости».

«Я буду сегодня разговаривать с немецкими политиками разных уровней на тему передачи танков Украине», — сказал польский премьер.

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Он выразил надежду, что Германия будет в состоянии поставить ВСУ значительную часть тяжелой техники.

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«Я надеюсь, что наши немецкие партнеры почувствуют себя смелыми», — добавил Моравецкий.

Политик напомнил, что Польше требуется согласие ФРГ перед передачей Украине танков Leopard. По его мнению, это согласие, несомненно, предоставят.

«Я не представляю себе ситуации, что это согласие не было бы дано быстро», — заверил премьер Польши.

Президент Польши Анджей Дуда в начале января объявил о том, что ВСУ получат роту танков Leopard в рамках международной коалиции. Это объединение пока еще формируется. Инициатором создания выступили польские власти.