Мир 16 января 2023, 13:01 Эффективность предложенных Украине западных танков поставили под сомнение MW: ВСУ посоветовали не отправлять западные танки на передовую ради сохранения репутации Википедия

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Передача Украине танков западного производства нанесет серьезный репутационный удар по оборонно-промышленному комплексу ЕС в случае боевых потерь. Об этом со ссылкой на военных и аналитиков сообщил журнал Military Watch.

Собеседники журналистов напомнили, что немецкие танки Leopard 2 оказались малоэффективными в военных операциях Турции в Сирии и НАТО в Ираке. Военные машины оказались не способны противостоять повстанцам, которые не обладали серьезным оружием.

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Бесполезным эксперты назвали заявленную властями Великобритании передачу ВСУ танков Challenger 2. Специалисты подчеркнули, что это сложная в управлении машина, которая требует серьезной подготовки.

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Лучшим выходом из ситуации они назвали передачу Украине бронетехники советского производства. После начала специальной военной операции страны Европы практически истощили свои запасы, но советские танки еще сохранились в странах Африки и Ближнего Востока. Страны Запада вполне могут их выкупить для последующей передачи Украине.

Поставки на Украину танков Leopard из стран Евросоюза возможны только после разрешения страны производителя — Германии. Для урегулирования этого вопроса в понедельник, 16 января, в Берлин отправился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он подчеркнул, что рассчитывает на смелость немецких партнеров и ожидает от них согласия на передачу бронетехники украинским военным.