Эксклюзив 04 сентября 2022, 17:54 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ готовы на любую мерзость Военный журналист Борзенко: ВСУ способны применить химоружие над ЗАЭС РИА «Новости»

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Украина потеряла за сутки 150 военных на николаево-криворожском направлении. Очевидно, постепенно направления спецоперации смещаются, заявил «360» заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко. ВСУ будут пытаться превратить предприятия Запорожья в крепости наподобие «Азовстали», а также не оставят попыток пробиться к ЗАЭС, стараясь нанести станции урон.

Далее — прямая речь.

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Донбасская дуга

География проведения спецоперации меняется в последнее время. Уже ясно, что Донбасская дуга продавлена. Об этом, собственно, несколько дней назад заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он сказал, что Донбасская дуга во многих местах уже фактически преодолена и география действительно меняется. Боевые действия переходят на новые направления. После освобождения территорий ДНР и ЛНР это в первую очередь [будут] направления на Николаев, на Кривой Рог и на Запорожье.

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Надо сказать, что основной линией обороны ВСУ будет оборона города Запорожье. [Там расположено] огромное количество металлургических предприятий, которые они хотят превратить в крепости со своими подвалами и подземными коммуникационными сообщениями по модели «Азовстали».

РИА «Новости»

О потерях

За сутки боевых действий на николаево-криворожском направлении ВСУ потеряли более 150 военнослужащих (а также 11 танков, 17 боевых машин пехоты, 10 других боевых бронированных машин и пять пикапов с крупнокалиберными пулеметами — примеч. ред.).

Нужно понимать, что спецназ ВСУ — это, в общем-то, не добровольцы и не призывники, а кадровые военные с хорошей подготовкой, которые пытались закрепиться на новых точках обороны, на новых участках, переправиться через Днепр. Их усилия, во-первых, связаны с Запорожской атомной станцией.

[Поэтому, если возвращаться к вопросу о новых направлениях,] первым будет Николаев, потому что за Николаевом пойдет освобождение Одессы и отсечение киевского режима от всего выхода к Черному морю. Здесь география понятна. Второе направление — это направление на север, на Киев, где главная точка, мешающая проходу на Киев, как раз Запорожье.

РИА «Новости»

О применении химоружия

За сутки восемь беспилотников пытались пробиться к Запорожской атомной станции с подвесными зарядами. Мы не знаем, что это за беспилотники, полноценные ли это Bayraktar или что-то промежуточное, скажем так, какие-то модели, которые не очень тяжелые и могут взять не очень большой груз. Но они были сбиты электронным образом при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). То есть они на свои цели не вышли и упали, не долетев до них.

Что касается информации о том, что киевский режим запросил у производителей Bayraktar возможность оснастить дроны устройствами для распыления химических веществ: украинские власти сами могут сделать эти устройства. Это не столь сложно. Главное, чтобы был носитель, который донес бы это все до точки сброса или распыления. Ведь уже были попытки применить химическое оружие ВСУ, тогда несколько военнослужащих отравились какими-то газами, которые были распылены. Уже такой прецедент был.

РИА «Новости»

Зачем ВСУ рвутся к ЗАЭС

Киевский режим пытается всячески навредить и нанести поражение Запорожской АЭС. Для чего это делается? Чтобы создать международный прецедент, чтобы призвать туда дополнительно работников МАГАТЭ, чтобы создать катастрофу, аналогичную чернобыльской, которая была в 1986 году. И они не гнушаются, собственно говоря, ничем.

Но они видят одну простую вещь: нанести урон станции они могут только при помощи тяжелых артиллерийских снарядов, потому что все ракеты, которые направляются в эту сторону, сбивают наши средства ПВО. Собственно, вот и эти восемь дронов были сбиты РЭБ в рамках действия нашей ПВО.

Применение химии над станцией, конечно, было бы страшным преступлением с их стороны. Потому что вы должны понимать, что это огромный механизм, который обслуживается большим количеством людей. И применение химического оружия вызовет большие проблемы у тех, кто обслуживает станцию. Но такой вариант возможен, я не исключаю этого, потому что то, что сейчас происходит, это, по сути, агония киевского режима, агония ВСУ, потому что все их заявления о том, что они начинают контрнаступление, — все это провалилось.

Провалились и попытки захватить станцию при наличии там работников МАГАТЭ. Все эти группы уничтожили. Причем это далеко не худшие военнослужащие ВСУ, это кадровые военные, высокие специалисты, спецназ — это штурмовые группы. И Киев может, конечно, пытаться применить все что угодно, лишь бы создать какой-то прецедент международного масштаба.

Станция негерметична, двери открываются-закрываются. Она, конечно, защищена от снарядов сверху, там большой слой бетона, но это можно говорить только о реакторных залах, а вспомогательные помещения под очень тонкой крышей.

Вы видели, как попала ракета и разнесла крышу (спецкорпуса № 1, где хранится свежее топливо для реакторов — примеч. ред.). А на станции есть и система охлаждения, потом зона, где хранится использованное топливо радиоактивное. Поэтому они, конечно, могут применить какую-нибудь очередную мерзость, скажем так, использовать дроны, начиненные именно химическим оружием в районе станции.

Но здесь надо понимать, что наш РЭБ работает.

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