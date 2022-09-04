Важное 04 сентября 2022, 14:51 Поделиться Telegram

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Viber Украинские войска применили 8 беспилотников для удара по ЗАЭС Минобороны: ВСУ применили 8 беспилотников с боеприпасами для удара по ЗАЭС РИА «Новости»

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ВСУ во время попытки атаки на Запорожскую АЭС 3 сентября использовали беспилотники с подвесными боеприпасами. В общей сложности они направили к станции восемь БПЛА, сообщили в Минобороны России.

Все украинские беспилотники, которые должны были нанести удары по станции, блокировали российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), уточнили в ведомстве.

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После блокировки БПЛА специалисты провели принудительный сброс гранат на удалении более полутора километров от периметра безопасности атомной электростанции.

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В настоящее время радиационная обстановка в районе ЗАЭС остается в норме, заключили в Минобороны.

Обстрелы ВСУ станции участились на фоне сообщений о прибытии на объект миссии МАГАТЭ. Украинские власти предприняли и попытку захвата станции 1 сентября.

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