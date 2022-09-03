Спецоперация 03 сентября 2022, 21:16 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Украинские военные использовали иностранные катера при попытке штурма ЗАЭС Боец с позывным Скиф: десант ВСУ штурмовал Энергодар на катерах зарубежного производства РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинский десант накануне попытался захватить Запорожскую АЭС. Для этого они прибыли примерно на 20 быстроходных катерах иностранного производства, рассказал боец с позывным Скиф.

Скиф принимал участие в отражении атаки. В комментарии РИА «Новости» он уточнил, что один такой катер, на котором прибыл украинский десант, может взять на борт до 15 человек, они шли на больших скоростях и без света.

Реклама

Разведка обнаружила украинский десант и передала координаты в штаб. Передовой отряд противника был ликвидирован авиационным ударом. По десанту работали многоцелевые истребители Су-30 и ударные вертолеты Ка-52.

Реклама

Противнику, по словам собеседника агентства, оказали «колоссальное сопротивление», он надолго запомнит этот «мощнейший удар».

Украинские войска, как заметил военный, тщательно готовили захват ЗАЭС, но станция находится под надежной защитой. Российские подразделения готовы к любым провокациям.

Власти Энергодара заявили о прекращении подачи энергии на ЗАЭС на подконтрольные Украине территории. Причиной этого стало повреждение ЛЭП из-за обстрелов со стороны ВСУ. Радиационный фон на Запорожской АЭС находится в норме. Пятый и шестой блоки работают штатно.

0 0 0 0 0 0