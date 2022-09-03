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Украинские военные использовали иностранные катера при попытке штурма ЗАЭС

Боец с позывным Скиф: десант ВСУ штурмовал Энергодар на катерах зарубежного производства

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Украинский десант накануне попытался захватить Запорожскую АЭС. Для этого они прибыли примерно на 20 быстроходных катерах иностранного производства, рассказал боец с позывным Скиф.

Скиф принимал участие в отражении атаки. В комментарии РИА «Новости» он уточнил, что один такой катер, на котором прибыл украинский десант, может взять на борт до 15 человек, они шли на больших скоростях и без света.

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Разведка обнаружила украинский десант и передала координаты в штаб. Передовой отряд противника был ликвидирован авиационным ударом. По десанту работали многоцелевые истребители Су-30 и ударные вертолеты Ка-52.

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Противнику, по словам собеседника агентства, оказали «колоссальное сопротивление», он надолго запомнит этот «мощнейший удар».

Украинские войска, как заметил военный, тщательно готовили захват ЗАЭС, но станция находится под надежной защитой. Российские подразделения готовы к любым провокациям.

Власти Энергодара заявили о прекращении подачи энергии на ЗАЭС на подконтрольные Украине территории. Причиной этого стало повреждение ЛЭП из-за обстрелов со стороны ВСУ. Радиационный фон на Запорожской АЭС находится в норме. Пятый и шестой блоки работают штатно.

ВСУ

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