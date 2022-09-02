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«Оборона националистов взломана». Шойгу заявил о взятии поселка Пески в ДНР

Глава Минобороны Шойгу: ВС РФ взломали эшелонированную оборону националистов в Донбассе

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Российские военные взломали эшелонированную оборону националистов в Донбассе. В настоящее время поселок Пески в ДНР взят под контроль, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

По словам министра, за последние две недели российские войска вместе с подразделениями ДНР и ЛНР взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в населенном пункте Пе‌ски, сообщило РИА «Новости».

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«Взломана эшелонированная и подготовленная в инженерном отношении оборона националистов», — подчеркнул Шойгу.

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Министр обратил внимание, что при отступлении ВСУ оставили большое количество вооружения. Кроме того, они понесли серьезные потери. Шойгу отметил, что украинские военные бросали и раненых сослуживцев. Российские военные медики оказали им помощь.

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