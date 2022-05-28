Больше семи миллионов беженцев покинули Украину после начала спецоперации

После начала специальной операции РФ на Украине страну покинули 7,3 миллиона человек. Об этом сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, написал ТАСС.

За последние сутки их число увеличилось более чем на 36 тысяч человек.

Ранее владельцы одного из магазинов Праги запретили входить в заведение украинцам. Дело в том, что в последнее время увеличилось количество краж, под подозрение попали беженцы.

Мэрия Кракова с 1 июня приняла решение отменить бесплатный проезд в транспорте для беженцев с Украины. Теперь им придется оплачивать билет на общих основаниях или выплачивать штраф.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что российские власти располагают фактами торговли украинцами в Европе.