Украинским беженцам запретят бесплатный проезд в транспорте Кракова

Период бесплатного проезда для украинских беженцев в общественном транспорте Кракова завершится 1 июня. Об этом сообщило издание Krk News со ссылкой на мэрию города.

Бесплатный проезд власти польского города ввели с 24 февраля на 97 дней. Беженцы могли воспользоваться общественным транспортом как внутри Кракова, так и в соседних коммунах, согласившихся на эту меру.

Льготу ввели, чтобы прибывшие с Украины люди могли добираться до пунктов помощи, чтобы оформить документы или прибыть для собеседования ради трудоустройства. С 1 июня украинцам придется платить за проезд, как и другим пассажирам общественного транспорта. За отсутствие билета их ждет штраф.

Накануне власти Кракова отменили право на бесплатную парковку для автомобилей приехавших с Украины беженцев.