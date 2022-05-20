Власти России располагают свидетельствами торговли украинцами. Об этом сообщил Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Его слова процитировал ТАСС.

Это заявление он сделал во время выступления на международном форуме по вопросам миграции в ООН. Небензя отметил, что Запад должен взять ситуацию на контроль.

«Международные структуры обязаны проследить за тем, чтобы украинские женщины и дети, попавшие в Европу, не стали жертвами европейских организованных преступных группировок, промышляющих торговлей людьми. Свидетельства об этом уже имеются», — сказал он.

По его словам, Россия располагает подтверждающими материалами.

Также Небензя сказал, что Россия не вывозит насильно жителей населенных пунктов из зоны спецоперации. Западные страны заявляли, что Вооруженные силы принудительно вывозят беженцев в регионы и насильно там удерживают Он сказал, что представители страны восприняли эти обвинения «с недоумением».