Украинских беженцев перестали пускать в магазины в Праге

Владельцы двух магазинов в Праге повесили на входе таблички «Украинцам вход запрещен». Такие меры объяснили недовольством из-за поведения беженцев.

Пользователи соцсетей указали на то, что это решение могло быть связано с попыткой обеспечить безопасность. В последнее время в магазинах выросло число краж, владельцы, вероятно, решили, что к этому причастны беженцы, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Ранее украинцы сами неоднократно жаловались на условия проживания в Европе. Они ожидали более комфортных условий, а в итоге их размещают в спортивных залах, где нужно спать на раскладушках, а иногда — в палатках.

Цены на все очень высокие — пособий, которые они получают, не хватает. Об этом рассказывали украинцы, приехавшие в Германию. С 1 июня Германия, Польша, Болгария, Швейцария и Чехия отменят для украинских беженцев бесплатный проезд в общественном транспорте.

В Испании украинки столкнулись с тем, что их готовы выгонять на улицу, если они не отвечают на настойчивые предложения близости с местными мужчинами.