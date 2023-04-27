Важное 27 апреля 2023, 14:25 Более 400 военных ВСУ и наемников уничтожили на Донецком направлении за сутки Минобороны: более 400 военных ВСУ и наемников уничтожили на Донецком направлении за сутки Пресс-служба Минобороны

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Российские силы ликвидировали за сутки более 400 украинских военнослужащих и наемников на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенко

«Уничтожено свыше 400 украинских военнослужащих и наемников», — сказал он.

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ВСУ лишились шести боевых бронированных машин, четырех автомобилей, двух боевых машин пехоты, самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», гаубиц Д-30 и Д-20. Также ВС России сбили самолет Су-24 ВСУ в небе над населенном пунктом Липовка в ДНР.

Российские штурмовые отряды взяли под контроль в Артемовске еще четыре квартала. Поддержку им оказывали представители воздушно-десантных войск.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о том, что российские силы контролируют 50 из 59 кварталов Марьинки.