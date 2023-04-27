Важное 27 апреля 2023, 14:20 Российские силы взяли под контроль еще четыре квартала Артемовска Минобороны сообщило о продвижении штурмовых отрядов в Артемовске на четыре квартала РИА «Новости»

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Действующие на территории Артемовска (украинское название — Бахмут) российские штурмовые отряды освободили от войск противника еще четыре квартала. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что поддержку в продвижении штурмовым отрядам оказали бойцы воздушно-десантных войск, которые сдерживали атаки украинских боевиков на северной и южной окраинах Артемовска.

«На Донецком направлении штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами в северо-западной, западной и юго-западной частях города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск сковывали противника на северной и южной окраинах города», — рассказал Конашенков.

Он добавил, что действующая на этом участке проведения специальной военной операции группировка российских войск «Юг» ударами артиллерии и авиации за минувшие сутки нанесла удары по позициям противника в районе сел Ступочки, города Часов Яр и поселка Калинина.

Потери противника составили более 400 человек личного состава и наемников, две боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».