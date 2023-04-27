27 апреля 2023, 09:15
Российские силы взяли под контроль 50 из 59 кварталов Марьинки — Пушилин
Врио главы ДНР Пушилин: российские силы контролируют 50 кварталов Марьинки
Российские бойцы взяли под контроль более 50% Марьинки, в зоне видимости находятся уже почти все позиции ВСУ. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, силы России контролируют 50 из 59 кварталов Марьинки.
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«Здесь мы можем говорить, что под огневым контролем, то есть в зоне видимости, находятся практически все позиции противника», — сказал он.
Пушилин добавил, что украинские военнослужащие на Угледарском направлении предпринимают попытки контратаковать, но российские военные не дают этого делать. Он выразил уверенность в том, что западные страны заставят киевский режим начать контрнаступлении. Украинские власти должны будут отработать полученное финансирование.
Накануне начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские военные не дали противнику провести ротацию около данного населенного пункта. Речь шла о 110-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.
ДНР
Марьинка
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