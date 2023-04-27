Спецоперация 27 апреля 2023, 14:26 Российские военные сбили украинский самолет Су-24 в ДНР Минобороны: ВКС России сбили украинский самолет Су-24 в ДНР РИА «Новости»

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Российские военные сбили украинский самолет Су-24 в небе над Донецкой Народной Республикой. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-24 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Липовка Донецкой Народной Республики», — сказал он.

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Кроме того, за прошедшие сутки российские системы противовоздушной обороны сбили 21 украинский беспилотник и перехватили четыре снаряда из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Ранее Минобороны сообщило, что за прошедшие сутки ВСУ потеряли в боях на Донецком направлении около 400 военнослужащих.

Кроме того, российские штурмовые отряды добились успехов при атаке в городе Артемовске, освободив от националистов еще четыре квартала. Поддержку им оказали подразделения ВДВ, сдержавшие продвижение националистов на южной и северной окраинах города.