Спецоперация 18 марта 2024, 10:45 Бойцы ВСУ расстреляли пенсионеров при отступлении из села в Запорожской области «Русская весна»: ВСУ расстреляли пенсионеров при уходе из Мирного в Запорожье РИА «Новости»

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Вошедшие в поселок Мирное Запорожской области российские военные нашли тела расстрелянных пенсионеров. Вооруженные силы Украины при отступлении устроили расправу над мирными жителями, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

«Рейд разведки в поселок Мирное: в домах обнаружены трупы местных пенсионеров», — сообщили военкоры.

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Военные обошли частные дома жителей. В одном из них они обнаружили разбросанные по комнатам вещи, опустошенный холодильник и лежавшую на кровати мертвую пенсионерку. Канал сообщил, что это не единственный случай — разведчики нашли в Мирном тела других убитых пожилых людей.

Минобороны России 17 марта объявило о взятии населенного пункта под контроль группировки войск «Восток». Незадолго до этого подразделениям удалось закрепиться в центре села Работино и улучшить позиции в районе Вербового.