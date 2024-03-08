Спецоперация 08 марта 2024, 12:01 ВС России улучшили позиции в Запорожской области Рогов: российские войска продвинулись на один километр под Работиным РИА «Новости»

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Российские военнослужащие смогли продвинуться на километр от Вербового к селу Работино в Запорожье. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сообщила «Газета.ru».

Он отметил, что военные улучшили позиции и достигли успеха на участке рядом с населенным пунктом Вербовое в зоне спецоперации.

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«У нас ощутимые успехи в районе Вербового: наши продвинулись на один километр на запад, в сторону Работина, это много», — подчеркнул Рогов.

ВС России продолжают выбивать противника в зоне СВО, несмотря на то что ВСУ активно используют беспилотную технику для разведки и ударов.

Ранее Минобороны опубликовало сводку о ситуации на Авдеевском направлении. Российские истребители Су-34 атаковали противника с помощью неуправляемых авиационных бомб ФАБ-50.

Экипаж самолетов эффективно уничтожил укрепрайон и живую силу ВСУ под Авдеевкой, что подтвердили данные разведки. После выполнения задания истребители благополучно вернулись на аэродром.