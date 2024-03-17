Важное 17 марта 2024, 13:58 ВС России освободили населенный пункт Мирное на Южно-Донецком направлении Населенный пункт Мирное в Запорожской области перешел под контроль ВС РФ РИА «Новости»

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Российские военные освободили населенные пункт Мирное на Южно-Донецком направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Мирное перешло под контроль ВС России благодаря успешным действиям группировки «Восток».

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«Подразделения группировки войск „Восток“ на Южно-Донецком направлении в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Мирное Запорожской области», — заявили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что ВС России также отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ рядом с населенным пунктом Водяное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили порядка 120 человек живой силы и три автомобиля.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, что российские военные уничтожили вертолет UH-60 Black Hawk производства США с десантом ВСУ на борту.