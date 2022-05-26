Бойцы ВСУ хотят сдаться

Освобожденный завод «Азовсталь» нужно проверять полностью. В обширных катакомбах может скрываться еще большое количество украинских боевиков, а также военные из стран НАТО. Об этом, а также о жалобах бойцов ВСУ на некачественное оружие и появление на Украине заградотрядов рассказал заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко. Далее — прямая речь собеседника «360».

Тайны подземелья «Азовстали»

«Азовсталь» нужно зачищать до конца. Там десятки километров подземных коммуникаций, поэтому работы продолжатся еще не одну неделю. Сейчас там нашли бойцов ВСУ, которые спрятались и отсиживались. Я не исключаю, что там могут быть еще группы, которые потом найдут в каких-то закутках. Это все равно, что искать кого-то в шахте. Представьте, сколько там боковых ответвлений, которые надо пройти и осмотреть.

Я даже не исключаю, что там могут быть тайные помещения, куда дали воду, продукты, свет. Там могут быть натовские военные, которые спрятались, заварили двери и сейчас будут ждать, когда через месяц-два-три какая-то диверсионно-разведывательная группа ВСУ придет их спасать. Когда уже не будет никакого оцепления и вообще наступит мирное время окончательно. Такой вариант тоже возможен.

Источник фото: телеканал «360»

Мы, конечно, могли бы снести «Азовсталь» за два-три дня по принципу сирийской кампании, когда просто прилетела бы тяжелая авиация и бомбами, трехтысячниками, пятитысячниками могли бы это все превратить в огромную большую воронку. Но, как вы видите, мы этого не сделали. А не сделали почему?

Там были мирные жители. Мы спасли им жизнь, этим 150 людям, которых затащили в эти казематы. Это уже большой плюс

Во-вторых, есть мысли, что «Азовсталь» восстановят, там производство прокатной стали, из которой делаются корабли.

ВСУ готовы сдаться

«Азовсталь» была ключевой точкой нашей кампании. После нее у бойцов ВСУ произошло качественное изменение в мыслях. У Луганска сейчас восемь тысяч пленных, у Донецка — порядка 12 тысяч. Это много.

Люди хотят сдаться, они понимают, что сейчас они просто мясо

Автомат Калашникова использовали с 1947 года по 2000-й. А что сейчас можно с ним сделать против современных средств ведения боя? Я приведу маленькую деталь. Пришли эти знаменитые западные гаубицы М777, которые Народная милиция с чьей-то инициативы назвала «три топора». Оказывается, есть система РЭБ, называется «Зоопарк», которая по звуку выстрела может определить, из какой пушки или гаубицы был этот выстрел.

Источник фото: РИА «Новости»

Американская гаубица дает такой сухой звук, который сразу регистрируется. Естественно, по этому месту сразу наносится ответный удар. Если первую часть этих гаубиц мы уничтожили еще практически на железнодорожных платформах и потом в процессе перевозки на линию фронта, то последние мы уничтожаем уже по звуку.

Текущая операция, которая сейчас идет под Северодонецком и всеми этими котлами, фактически проводится артиллерией

Дроны занимаются наводкой, а потом наносится удар. Бойцы ВСУ видят, что они ничего не могут сделать. Прямого контактного боя нет.

Сначала зачищается территория, потом идет разведка, а потом уже подходит армия, чтобы сохранить бронетехнику.

Заградотряды не дадут уйти

ВСУ в районе Бахмута сейчас создают вторую линию обороны. Несмотря на то, что здесь идут артиллерийские дуэли, добровольцы из Киева там уже копают окопы. Их можно понять, они не могут так просто сдаться.

Наша страна их примет, их не расстреляют, но их не выпустят оттуда

По последней информации, там создаются заградотряды из националистов. Те, кто не хочет воевать из теробороны, они и к нам боятся перейти, сдаться в плен, а когда пытаются уйти в тыл, их там встречают эти заградотряды. Пока о них еще нет информации. Думаю, через какое-то время мы об этом узнаем — что это за структуры, сколько людей они расстреляли и сколько еще расстреляют.

Говорят, на первой линии обороны уже нет такого количества военнослужащих. Это действительно так. Потому что артиллерия перемолола много частей противника практически до нуля. Я говорю о пехоте, которая в окопах. Сейчас в основном присылают тероборону. Это студенты, люди 50+. В Киеве и Львове сейчас занимаются отловом на бензозаправках. В очередях стоят машины. Из военкоматов ходят люди, открывают каждую и говорят: «Почему не пошел воевать?».