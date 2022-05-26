Пушилин: на «Азовстали» нашли затаившихся боевиков ВСУ

На «Азовстали» в Мариуполе нашли затаившихся боевиков. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА «Новости», что о полной зачистке комбината говорить рано — там есть отставшие бойцы.

Металлургический комбинат был освобожден 20 мая, почти неделю там идет зачистка. По словам Дениса Пушилина, в плен сдались не все, некоторые украинские военные и националисты спрятались — площадь построенного в советские годы предприятия огромная. Они могли отстать или потеряться.

«Уже есть такие выявленные, тоже направленные к месту содержания», — сказал он.

Глава республики отметил, что сказать о полном освобождении «Азовстали» можно будет только после того, как подразделения разминируют его, разберут завалы и убедятся в том, что там никого не осталось. Пока этого сделать нельзя.

Ранее он сообщил, что вышедшие с завода и сдавшиеся в плен бойцы содержатся в ДНР, где пройдет международный трибунал. Народная милиция ДНР показала на видео иностранное вооружение, которое боевики оставили в катакомбах.