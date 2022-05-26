facebook_pixel
    26 мая 2022, 10:06

    Отказывающихся воевать украинских военных пригрозили расстреливать

    Пленный украинский военный рассказал о заградотрядах для расстрела отказников

    Александр Иванов

    Отказывающихся участвовать в боевых действиях солдат командиры ВСУ обещали расстреливать. Для этого были созданы заградотряды, рассказал пленный украинский военнослужащий.

    Мужчина рассказал, что был призван в 95-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ, служил в 13-м отдельном батальоне, во второй роте. В плен его взяли 25 мая, сообщило РИА «Новости».

    «Как нам сказали командиры, когда стоял на позиции, кто будет отступать — будем стрелять на месте. Сзади стоит заградотряд, который тоже будет расстреливать. У нас был взвод отказников, которые ушли — и никто их больше никогда не видел», — сообщил военный.

    Он призвал своих бывших сослуживцев сложить оружие, чтобы вернуться домой живыми.

    «Не надо нам этого. Зачем? Чтобы люди гибли? Я хочу, чтобы все сложили оружие и вернулись живыми домой — к женам и детям», — заключил пленный.