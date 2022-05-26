Отказывающихся воевать украинских военных пригрозили расстреливать

Отказывающихся участвовать в боевых действиях солдат командиры ВСУ обещали расстреливать. Для этого были созданы заградотряды, рассказал пленный украинский военнослужащий.

Мужчина рассказал, что был призван в 95-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ, служил в 13-м отдельном батальоне, во второй роте. В плен его взяли 25 мая, сообщило РИА «Новости».

«Как нам сказали командиры, когда стоял на позиции, кто будет отступать — будем стрелять на месте. Сзади стоит заградотряд, который тоже будет расстреливать. У нас был взвод отказников, которые ушли — и никто их больше никогда не видел», — сообщил военный.

Он призвал своих бывших сослуживцев сложить оружие, чтобы вернуться домой живыми.

«Не надо нам этого. Зачем? Чтобы люди гибли? Я хочу, чтобы все сложили оружие и вернулись живыми домой — к женам и детям», — заключил пленный.