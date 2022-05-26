Мирошник назвал количество украинских военнопленных в Донбассе

Украинские бойцы ежедневно сдаются в плен в Донбассе, сообщил в эфире телеканала «Соловьев Live» посол ЛНР в России Родион Мирошник. Сейчас там содержатся около восьми тысяч военнопленных, сообщил ТАСС.

«Это очень много, и каждый день добавляются буквально сотни», — сказал он.

По словам Родиона Мирошника, это лишь примерные данные. Больше всего заключенных находится на территории ДНР.

Украинские военнопленные содержатся в хороших условиях, это подтвердила делегация Киева и Международного комитета Красного Креста. Они живут в теплых помещениях, получают трехразовое питание и медицинскую помощь.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что все сдавшиеся с «Азовстали» в Мариуполе националисты содержатся на территории республики. Международный трибунал над ними пройдет там же. С территории комбината вышли почти 2,5 тысячи боевиков.