Важное 14 марта 2023, 11:00 Бойцы «Вагнера» взяли под контроль завод «Востокмаш» ЧВК «Вагнер» взял под контроль завод «Востокмаш» в Артемовске РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль завод «Востокмаш» в Артемовске. Об этом сообщил Telegram-канал «Оркестр Вагнера».

Президент Украины Владимир Зеленский в помещении этого завода в конце декабря 2022 года награждал украинских военных.

Реклама

Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявлял о тяжелом положении ВСУ в Артемовске. По его словам, отряды «Вагнера» прорываются к центру города, атакуя сразу с нескольких направлений.

Реклама

Глава «Вагнера» Евгений Пригожин сообщал, что украинские боевики в Артемовске сражаются за каждый метр земли, а командование ВСУ перебрасывает в район свежие резервы, чтобы отстоять город.

Командир подразделения ВСУ в Артемовске Денис Ярославский не исключал, что ВСУ могут попасть в полное окружение в городе. Он сравнил эту ситуацию с положением военным в Дебальцеве, в которое они попали в 2015 году.