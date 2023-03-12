Спецоперация 12 марта 2023, 22:27 «Будем идти вперед». Пригожин назвал обстановку в Артемовске очень тяжелой Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что обстановка в Артемовске очень тяжелая РИА «Новости»

Читать 360tv в

Обстановка в Артемовске очень тяжелая, ВСУ постоянно перебрасывают новые резервы. Об этом в Telegram-канале заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Обстановка тяжелая, очень тяжелая, противник грызется за каждый метр, и чем ближе мы к центру города, тем тяжелее бои <…> Украинцы подкидывают бесконечные резервы. Но мы идем вперед и будем идти вперед и славу русского оружия не посрамим», — сказал он.

Реклама

Пригожин также заявил, что вчера и сегодня «вагнеровцы» получили от Минобороны порядка 30 машин с боеприпасами.

Реклама

Ожесточенные бои за Артемовск продолжаются. По последним данным, бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под огневой контроль последний крупный путь снабжения противника. Теперь украинским солдатам приходится пользоваться размытыми грунтовыми дорогами. Как сообщил Пригожин накануне, российские силы находятся в 1,2 километра от административного центра города.

Ранее командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский заявил, что находящиеся в Артемовке украинские военнослужащие могут оказаться в «котле». При этом он отметил, что командование осознает сложившуюся обстановку.