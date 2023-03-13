Спецоперация 13 марта 2023, 10:52 Командование ВСУ назвало сложной обстановку в Артемовске Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский назвал ситуацию вокруг Артемовска сложной РИА «Новости»

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Положение украинских военных в городе Артемовске в Донецкой Народной Республике остается очень непростым. Об этом изданию «Страна.ua» сообщил командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

«Обстановка тяжелая, штурмовые отряды „Группы Вагнера“ пытаются прорвать оборону, атакуя сразу с нескольких направлений. Они хотят пройти к центральным районам города», — рассказал он.

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Сырский добавил, что украинские боевики применяют все возможные виды вооружений, чтобы сдержать натиск.

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Министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что Артемовск является крупным транспортным узлом ВСУ в Донбассе. Его освобождение от националистов позволит войскам продолжить наступление вглубь обороны украинских боевиков.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подчеркивал, что бойцы ВСУ сражаются за каждый метр в Артемовске. Он отметил, что украинское командование регулярно перебрасывает в город новые резервы, чтобы суметь отстоять его.