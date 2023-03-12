Спецоперация 12 марта 2023, 18:25 Украинский командир допустил окружение ВСУ в Артемовске Командир ВСУ Ярославский допустил попадание украинских военных в Артемовске в «котел» РИА «Новости»

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Находящиеся в Артемовке украинские военнослужащие рискуют оказаться в «котле», заявил в эфире телеканала «Эспрессо ТВ» командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский. По его словам, таким образом может повториться ситуация, произошедшая ранее в Дебальцеве в 2015 году.

Собеседник издания отметил — командование ВСУ осознает сложившуюся обстановку и понимает, что украинские военные рискуют оказаться в безвыходном положении. Ярославский отметил, что ВС России перерезают логистические пути противника, поэтому ситуация с ротацией личного состава и подвозом боеприпасов оставляет желать лучшего.

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Командир добавил, чтоб сражения в городе идут за каждый дом.

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«Особая опасность в том, что горловина так называемого оперативного котла составляет не более четырех километров», — объяснил положение Ярославский.

Ранее стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» перерезали последний оставшийся крупный путь снабжения украинских солдат в Артемовске. Предприниматель Евгений Пригожин заявил, что до центра города осталось пройти 1,2 километра.