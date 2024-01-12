Спецоперация 12 января 2024, 09:47 Бои в районе Артемовска активизировали Офицер Марочко: на Донецком направлении усилились бои в районе Артемовска РИА «Новости»

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Погода стабилизировалась, и обе стороны конфликта усилили боевые действия на Донецком направлении. Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил в своем Telegram-канале об обстановке в районе Артемовска и Часова Яра.

Почва на территории республики промерзла, погодные условия стабилизировались, и военные, по его словам, возобновили атаки. Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины и российская армия получили возможность в полной мере использовать тяжелую бронетехнику, автотранспорт и артиллерию.

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«За последние пару суток в окрестностях Артемовска отмечается рост боевых действий. <…> На данный момент идут ожесточенные бои в направлении Часова Яра», — заявил он.

Оперативно-тактическая обстановка, сообщил Андрей Марочко, осложнилась. Бои развернули на участке длиной 20 километров. ВСУ заняли позиции на возвышении, так как Часов Яр находится на хребте. Вооруженные силы России атаковали с южной части Богдановки и вынудили противника вывести войска, превратив поселок в серую зону. Офицер заявил, что в районе Клещеевки устроили позиционные бои, а в Константиновке и Дзержинске противник начал строительство укрепрайонов и фортификационных сооружений.

Группировка войск «Юг» сменила тактику блокировки передвижений ВСУ на Артемовском направлении. Снайперы атаковали бойцов по ночам, запугивая и деморализуя.