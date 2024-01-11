Спецоперация 11 января 2024, 20:17 Минобороны показало видео уничтожения техники и бойцов ВСУ Минобороны: артиллеристы Южной группировки уничтожили технику и живую силу ВСУ

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Артиллеристы Южной группировки ВС России нанесли успешный удар по позициям противника, сообщило Минобороны. Бойцы поразили живую силу противника и вражескую технику.

Военные получили информацию о местоположении вражеских войск от подразделения разведчиков, после чего приступили к подготовке удара. Артиллеристы использовали ракетную систему залпового огня «Град».

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На опубликованном Минобороны ролике видно, что российские снаряды кучно попали в скопление вражеской техники, нанеся украинской армии серьезный ущерб.

Южной группировке российских войск за последнюю неделю удалось добиться успехов, заставив подразделения ВСУ отступить на Артемовском направлении. Крупные потери несут и украинские подразделения на Купянском направлении, лишаясь личного состава и западной техники.

Российские артиллеристы и операторы беспилотников наносят постоянные удары по военным объектам, сокращая боевой потенциал ВСУ. Накануне Минобороны сообщило о поражении двух украинских цехов для сбора БПЛА и склада вооружений.