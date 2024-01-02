Спецоперация 02 января 2024, 02:01 Российские бойцы рассказали о встрече Нового года под обстрелами вблизи Артемовска Военнослужащие ВС РФ рассказали о праздновании Нового года под Артемовском РИА «Новости»

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Российские бойцы из батальона имени Карбышева рассказали, как встретили Новый год под Артемовском в беседе с корреспондентом «Известий» Дмитрием Зименкиным. Военнослужащие поздравили родных и даже нарядили елку.

Бойцы находились в укрытии под обстрелами украинской армии. Пока на улице шла контрбатарейная борьба, они наряди елку тем, что было.

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«Что смогли, то собрали помаленечку. Посидим, потихонечку и опять на подготовку», — рассказал военнослужащий с позывным Флинт.

Боец Пересвет отметил, что поздравил родных, маму и жену, заранее, ведь никогда не известно, что может случиться. Тем более под обстрелами, когда со связью бывают проблемы. По словам собеседника издания, родные относятся ко всему с пониманием.

Речь президента военнослужащие не услышали, потому что телевизионного эфира в зоне специальной военной операции (СВО) нет. Бойцы ориентировались по часам. После полуночи сразу началась работа артиллерии.

Ранее стало известно о героическом подвиге участника СВО. Несмотря на ранение, мужчина отбил бомбу ногой, чтобы спасти себя и своих боевых товарищей.