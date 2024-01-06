Спецоперация 06 января 2024, 07:59 Российский снайпер рассказал о блокировке путей передвижения ВСУ Снайпер ВС РФ Леший сообщил о блокировке путей передвижения ВСУ под Артемовском РИА «Новости»

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Российские военные группировки войск «Юг» выработали новую схему по блокировке путей движения украинских националистов на Артемовском направлении. Об этом РИА «Новости» рассказал снайпер с позывным Леший.

По его словам, для снайпера одной из главных задач является препятствование противнику спокойному выполнению своих задач и свободному перемещению, запугивание и деморализация общего настроя.

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«Большая часть работы проходит в ночное время суток. Мы используем тепловизионное оборудование и прекрасно видим перемещения противника через различные преграды», — сказал военнослужащий.

Леший добавил, что подразделения снайперов стараются предугадать движение противника с учетом российской артиллерии, минных полей и рельефа местности.

Ранее российский снайпер с позывным Изюм рассказал о нюансах работы в зоне СВО. По его словам, группа работает в двойках-четверках, постоянно помогая друг другу.