Боевую работу экипажей вертолетов Ка-52 армейской авиации ЗВО показали на видео | 360°

Спецоперация 07 ноября 2022, 07:37 Боевую работу экипажей вертолетов Ка-52 армейской авиации ЗВО показали на видео Минобороны РФ показало видео боевой работы экипажей вертолетов Ка-52 армейской авиации ЗВО

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Министерство обороны России показало на видео боевую работу экипажей вертолетов Ка-52 армейской авиации Западного военного округа. Они выполнили пуски ракет по опорным пунктам и технике ВСУ.

При выполнении боевых вылетов летчики разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 вели огонь по обнаруженным целям.

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Командир экипажа боевой винтокрылой машины пояснил, почему все полеты проходили на предельно малой высоте. По его словам, необходимо летать ниже, чтобы обманывать противника.

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«Бывало, за один вылет отрабатывали один танк, два БТР. В нашем арсенале — мастерство и отвага. Противник будет разгромлен», — сказал командир.

Ранее летчик-инструктор, майор ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов перечислил самые эффективные машины авиации в зоне СВО. В этот список попали и вертолеты Ка-52.

Ранее Министерство обороны России показало на видео работу экипажей вертолетов Ка-52 армейской авиации. Кроме того, опубликованы кадры применения самоходных артиллерийских орудий «Нона».