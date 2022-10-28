Перечислены самые эффективные машины авиации ВКС РФ в зоне СВО | 360°

Спецоперация 28 октября 2022, 17:10 Перечислены самые эффективные машины авиации ВКС РФ в зоне СВО

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Летчик-инструктор, майор ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов в разговоре с изданием «ПолитЭксперт» рассказал, какие самые эффективные машины авиации работают в зоне СВО.

По его словам, лучше всего себя проявили три образца российской техники.

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«Ка-52 там летают, Ми-28 „Ночной охотник“. Из самолетов ВС РФ активно применяют штурмовики Су-25. Они тоже, хоть и относятся к войскам, имеют отношение к прифронтовой армейской авиации», — сообщил военный эксперт.

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Красноперов добавил, что работа боевыми машинами осуществляется комплексно. На Украине задействованы не только ракеты, но и пушки, бомбы, мины.