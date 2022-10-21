Главная ударная сила. Появились новые кадры работы вертолетов «Аллигатор» на спецоперации | 360°

Спецоперация 21 октября 2022, 12:33 Главная ударная сила. Появились новые кадры работы вертолетов «Аллигатор» на спецоперации Минобороны показало видео работы вертолетов Ка-52 в зоне спецоперации

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Минобороны поделилось новыми кадрами боевой работы экипажей вертолетов Ка-52 («Аллигатор») армейской авиации ВВО в ходе спецоперации. Экипажи этих вертолетов — основная ударная сила смешанных авиационных групп. Они выполняют задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры противника, сопровождают воинские колонны, доставляют десант, военные грузы, осуществляют авиаподдержку подразделений.

«Армейская авиация летает на предельно малых высотах. Высоты, на которых мы работаем, далеки от тех, на которых нас могут засечь», — рассказал журналистам командир экипажа вертолета Ка-52 Александр.

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Экипажи постоянно импровизируют в зависимости от ситуации — противник перемещается, меняет укрытия, соответственно, меняются координаты целей. Иногда скопления боевой техники приходится буквально выслеживать. Но в итоге цели удается поразить.

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В кадр попали пуски ракет по укрепленным опорным пунктам и технике ВСУ во время боевых вылетов. Управляемая ракета уничтожила «Козак» украинских сил, затем «Аллигаторы» пошли на второй круг, чтобы ударить по району расположения опорного пункта ВСУ. Затем — резкий крен вправо, снижение высоты до предельной, не более двух метров от земли, — и уход из зоны поражения ПВО противника на скорости свыше 100 километров в час.

По словам Александра, «Аллигаторы» в силу своей специфики прощают многие ошибки пилотирования начинающим летчикам и в критичных ситуациях позволяют выходить на предельные и запредельные перегрузки и совершать умелые маневры в ограниченном пространстве. Командир отметил, что редко, но все же приходится встречать на пути следования в район удара БТРы и украинские танки. Он добавил, что системы ПВО Украины — в основном устаревшие, еще советские.

Александр совершил уже около 150 боевых вылетов на Ка-52. Работать на «Аллигаторе» хотел еще с училища.