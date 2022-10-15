Появились кадры боевой работы самоходных артиллерийских орудий «Нона» в спецоперации | 360°

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15 октября 2022, 16:16

Появились кадры боевой работы самоходных артиллерийских орудий «Нона» в спецоперации

Минобороны РФ показало на видео кадры работы самоходных артиллерийских орудий «Нона»

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Российские военные в ходе специальной операции на Украине четко выполнят поставленные командованием задачи, применяя передовое отечественное вооружение как в воздухе, так и на земле. Пресс-служба Министерства обороны показала на видео кадры боевой работы самоходных артиллерийских орудий «Нона».

На опубликованных кадрах видно, как боевой расчет техники двигается к удобной позиции для атаки. Наводчик делает необходимую корректировку, после чего следует залп по месту дислокации живой силы и техники националистов.

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Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков на брифинге в субботу сообщал, что Вооруженные силы отразили все попытки атак ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.

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Украинские войска потеряли свыше 120 единиц живой силы, а также восемь автомобилей и 17 бронированных машин.

Также силы ПВО  ликвидировали украинский самолет Су-25 в небе над поселком Киселевка Николаевской области и сбили 18 снарядов из РСЗО «Ольха» и HIMARS в Херсонской области и Донбассе, писало издание Nation News.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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