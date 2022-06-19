Находящиеся на заводе «Азот» в Севередонецке боевики подают сигналы, что готовы к переговорам. Они продолжатся, но условия сложения оружия для боевиков «явно не улучшатся». Об этом сообщил в своем Telegram-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Пока они испытывали судьбу, срывая договоренности о прекращении огня, военный фон для них только ухудшался», — констатировал дипломат.

Он также рассказал, что в пригороде Северодонецка, в Метелкине, подтверждена сдача в плен «айдаровцев»* и их «вожаков», поселок полностью зачищен.

Союзные войска также продвинулись в Золотом (на попаснянском направлении) и ведут там уличные бои. Группировку в соседнем Горском тоже удалось заблокировать. Кроме того, союзные силы продвинулись в сторону трассы Лисичанск — Артемовск, бойцы ЛНР вошли в Нырково и Николаевку. Мирошник указал на существенное продвижение в сторону Артемовска.

Украинские боевики с «Азота» начали сдаваться в плен 17 июня.

* Нацбатальон «Айдар» запрещен в России.