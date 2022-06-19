Сдачу в плен членов «Айдара» в пригороде Северодонецка подтвердили

Посол ЛНР в России Родион Мирошник подтвердил информацию о том, что члены группировки «Айдар»* вместе с командованием сдались в плен пригороде Северодонецка. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Украинские нацисты сдались в плен в поселке Метелкино, подтвердил дипломат. В субботу об освобождении этого населенного пункта российскими войсками и силами Народной милиции ЛНР объявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Подтверждена сдача в плен „айдаровцев“* вместе со своими вожаками. Поселок полностью зачищен», — написал Мирошник.

Посол ЛНР рассказал, что союзные войска также продвинулись в Золотом в направлении Попасной. Блокирована группировка нацистов в Горском.

Накануне РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что при зачистке Метелкина сдался в плен один из командиров «Айдара»* и еще несколько украинских боевиков. Собеседник агентства также передавал, что двух пленных нацистов отправили в Луганск из Рубежного, идут бои за Сиротино.

* Нацбатальон «Айдар» запрещен в России.