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    19 июня 2022, 11:59

    Сдачу в плен членов «Айдара» в пригороде Северодонецка подтвердили

    Посол ЛНР в России Мирошник подтвердил сдачу в плен членов «Айдара» под Северодонецком

    Александр Иванов, Александр Блинов

    Посол ЛНР в России Родион Мирошник подтвердил информацию о том, что члены группировки «Айдар»* вместе с командованием сдались в плен пригороде Северодонецка. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

    Украинские нацисты сдались в плен в поселке Метелкино, подтвердил дипломат. В субботу об освобождении этого населенного пункта российскими войсками и силами Народной милиции ЛНР объявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    «Подтверждена сдача в плен „айдаровцев“* вместе со своими вожаками. Поселок полностью зачищен», — написал Мирошник.

    Посол ЛНР рассказал, что союзные войска также продвинулись в Золотом в направлении Попасной. Блокирована группировка нацистов в Горском.

    Накануне РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что при зачистке Метелкина сдался в плен один из командиров «Айдара»* и еще несколько украинских боевиков. Собеседник агентства также передавал, что двух пленных нацистов отправили в Луганск из Рубежного, идут бои за Сиротино.

    * Нацбатальон «Айдар» запрещен в России.