Украинские военные с «Азота» начали сдаваться в плен

Часть украинских военнослужащих, которые находятся на территории комбината «Азот» в Северодонецке, сдались в плен. Об этом сообщил «Луганскинформцентр» со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

«В ходе проведения специальной операции на территории предприятия „Азот“ в городе Северодонецке, действительно, некоторые украинские военные приняли правильное решение и начали сдаваться в плен», — подчеркнул Марочко.

Он не стал разглашать численность сложивших оружие из соображений безопасности самих украинских силовиков. Родственники сдавшихся также могут подвергнуться гонениям на Украине, заметил подполковник.