Кадыров заявил об освобождении поселка Метелкино в ЛНР

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале об освобождении поселка Метелкино в Луганской Народной Республики. По данным Кадырова, ВСУ понесли серьезные потери в боях за этот населенный пункт.

«Подразделения спецназа „Ахмат“ совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР освободили населенный пункт Метелкино, примыкающий к городу Северодонецку. В боях за этот населенный пункт за последнюю неделю украинская сторона потеряла убитыми и ранеными от 600 до 700 своих бойцов», — написал глава Чечни.

Он добавил, что сейчас населенный пункт зачищают «от мин и растяжек».

Накануне бойцы российской армии и Народной милиции ЛНР закрепились на территории завода «Азот» в Северодонецке. Однако украинские националисты прикрылись в промзоне цистернами с химикатами и взрывчатыми веществами, что затрудняет продвижение войск. Боевики удерживают на «Азоте» мирных жителей. Сегодня некоторые из них на свой страх и риск вышли из бомбоубежища, не выдержав ужасных условий: нехватки еды и лекарств и отсутствия воды.